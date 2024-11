A Roma una iniziativa ispirata al Papa e al Premio Nobel Yunus

La diocesi di Roma presenterà il 15 novembre il documentario "A World of 3 Zeros".

In questa occasione verrà anche annunciata la costituzione del Pope Francis-Yunus 3Zero Club, un'iniziativa ispirata alla visione di Papa Francesco e del Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus. "E' il primo passo per superare le disuguaglianze a Roma, come auspicato nell'assemblea diocesana dello scorso 25 ottobre a cui è intervenuto il Santo Padre.

Rappresenta un progetto innovativo, il cui obiettivo - spiega la diocesi di Roma - è creare nuove opportunità imprenditoriali nelle periferie romane, valorizzando i giovani come protagonisti attivi nella creazione di imprese sociali. Questo modello, unico nel suo genere in Europa, si associa al network internazionale dei 3 Zero Club, promosso dal professor Muhammad Yunus, e risponde alla visione di un'economia cristiana, comunitaria e condivisa, che coinvolge le periferie come centri propulsivi di cambiamento e sviluppo sostenibile".

In particolare, la diocesi di Roma sosterrà due iniziative portate avanti dalla cooperativa sociale Manser, insieme all'associazione di volontariato FuoriDellaPorta, che affianca progetti di impresa sociale ai servizi di cura e presa in carico di persone con fragilità. Si tratta della sartoria sociale WinOut e della pizzeria Fermentum. In entrambe le imprese sono impiegati giovani con problemi di salute mentale e altri tipi di fragilità.

La proiezione del documentario "A World of 3 Zeros" offrirà una visione approfondita dell'impegno di Yunus verso una società fondata su tre obiettivi: zero povertà, zero disoccupazione e zero inquinamento, tramite l'imprenditorialità diffusa. Il 15 novembre interverranno l'arcivescovo monsignor Baldo Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma; Aine Clarke e Michel Van Der Veken, registi e autori del documentario; Elena Beccalli, rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

L'incontro sarà moderato da padre Giulio Albanese, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali del Vicariato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA