A Roma studenti occupano il liceo Albertelli

Inizia la stagione delle occupazioni nelle scuole, ed ecco che a Roma gli studenti del liceo Pilo Albertelli di Roma, hanno dato il via all'occupazione dell'istituto. "La nostra occupazione nasce dalla necessità che abbiamo come studenti di opporci a un governo che è nemico della nostra generazione, in opposizione al modello scolastico che subiamo ogni giorno, e contro un sistema che fomenta guerra, genocidio e miseria in tutto il mondo", hanno sostenuto gli studenti del liceo in un comunicato.



