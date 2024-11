Si fingono la figlia e si fanno versare da 2 anziani 3.500 euro

I carabinieri di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, hanno denunciato un uomo e una donna di origini campane accusati di truffa a due anziani coniugi del luogo.

I due hanno inviato un messaggio telefonico agli anziani, con cui fingendosi la figlia, prima gli spiegavano che avendo il telefono rotto li stava messaggiando con un altro numero, poi gli chiedevano di fare un bonifico bancario di 3500 euro perché doveva effettuare un pagamento urgente. La coppia non ha abboccato all'amo subito, e i due truffatori li hanno tempestati di messaggi.

Infine, ai due anziani è arrivata anche una telefonata dove la sedicente figlia con la voce mascherata dalla tosse li implorava di fare il bonifico perché doveva coprire un importante scadenza.

A quel punto i due convinti hanno effettuato il bonifico.

Solamente dopo qualche ora contattando telefonicamente la vera figlia si sono resi conto di essere stati truffati.

I carabinieri analizzando il traffico telefonico sono riusciti a risalire all'identità della coppia di truffatori, già ben noti alle forze dell' ordine per questo tipo di reati.



