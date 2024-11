Pugilato: Casamonica combatterà nel sottoclou di Tyson-Paul

Dal Quadraro al Texas. E' quanto succederà ad Armando Casamonica, campione italiano dei pesi superleggeri, originario del quartiere della periferia sud di Roma noto anche per la street art, che è stato scelto da Netflix e da Most Valuable Promotions (Mvp) per combattere nel sottoclou della riunione che, sul ring di Arlington, nella notte di venerdì 15 segnerà il ritorno sul quadrato del 58enne MikeTyson.

'Iron Mike' affronterà il pugile-youtuber Jake Paul, mentre Casamonica se la vedrà con l'imbattuto (17 incontri tutti vinti, di cui 15 prima del limite) canadese Lucas 'Prince' Bahdi. In cartellone anche il mondiale donne superleggeri, molto atteso vista la caratura delle protagoniste, fra Katie Taylor e Amanda Serrano.

Per Casamonica, anche lui imbattuto (14 match tutti vinti) sarà una grande occasione per farsi conoscere, e apprezzare, anche dal pubblico americano, al punto da fargli dire che "Lucas Bahdi farà meglio a tenersi pronto perché venerdì 15 novembre la storia incontrerà il destino". "È un onore immenso rappresentare la mia famiglia su un così grande palcoscenico della boxe - dice ancora 'la Furia del Quadraro - Ogni pugile sogna notti come questa: combattere sotto le luci dell'AT&T Stadium, davanti a milioni di fan in tutto il mondo, compresi i miei fan a casa in Italia, su Netflix (che trasmetterà in diretta la serata ndr). Grazie a chi mi ha dato questa opportunità, in questo incontro darò tutto me stesso, dentro di me c'è qualcosa più grande di qualsiasi ostacolo".

Armando è l'ultimo esponente, in campo pugilistico, della famiglia Casamonica che ha avuto come interpreti d'eccellenza Romolo, azzurro olimpico a Los Angeles 1984 e due volte sfidante al titolo europeo dei superwelter, e Sandro, anche lui per anni azzurro e poi, da professionista, sfidante al titolo Wbo dei leggeri detenuto da Artur Grigorian che, 24 anni fa, si impose per ko tecnico a 1'48" del nono round.



