'Marconi, la giovane storia del wireless' con 2mila studenti

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio lancia il concorso e il percorso formativo intitolato "Marconi: la giovane storia del wireless", in occasione del 150mo anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi. Questa iniziativa, voluta dalla Direzione Generale, è realizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e vede la media partnership di Rai Scuola, Rai Play Sound, Rai Radio Kids e Rai Radio Techetè.

Con oltre 2.000 iscritti tra studentesse e studenti provenienti da tutte le province del Lazio e più di 100 classi partecipanti, l'iniziativa dimostra la progettualità che l'Usr Lazio mette a disposizione per la crescita formativa dei giovani della regione. Questo progetto non solo celebra il genio di Guglielmo Marconi, ma si propone anche di stimolare un dialogo attivo e coinvolgente tra le nuove generazioni e i campi della comunicazione quali la letteratura, la storia, la scienza e la tecnologia.

Nel contesto del progetto, le web radio delle scuole rivestiranno un ruolo cruciale. Queste saranno fondamentali nella diffusione delle notizie relative a tutti gli eventi in programma. Grazie alla loro capacità di raggiungere un vasto pubblico in modo rapido ed efficiente, le web radio scolastiche si configurano come strumenti potenti per la comunicazione e la promozione delle attività progettuali.

Oltre alla diffusione delle notizie, un aspetto del progetto riguarda i cimeli radiofonici delle collezioni scolastiche.

Questi oggetti storici, grazie ad un'esposizione che sarà allestita in occasione della cerimonia di premiazione, non solo arricchiranno l'esperienza educativa, ma offriranno anche un legame tangibile con il passato delle comunicazioni radiofoniche.

Anna Paola Sabatini, direttore generale dell'Usr Lazio, ha commentato: "Siamo orgogliosi di lanciare questo concorso e percorso formativo che non solo onora l'eredità di un grande innovatore come Guglielmo Marconi, ma che al contempo offre ai nostri giovani l'opportunità di esplorare le nuove frontiere della comunicazione. La nostra missione è coniugare qualità, professionalità e risorse utili per le scuole e gli studenti, e questa iniziativa, anche grazie alla rinnovata collaborazione del Cnr e di Rai, rappresenta un passo importante in questa direzione".

Il percorso formativo "Marconi: la giovane storia del wireless" è stato pensato per avvicinare le nuove generazioni alle innovazioni tecnologiche e alla comunicazione moderna.

Attraverso una serie di incontri di approfondimento verranno forniti strumenti utili alla conoscenza sulla storia delle telecomunicazioni e di approfondire le applicazioni pratiche delle tecnologie wireless.

Il primo incontro è fissato per il 27 novembre 2024 presso l'Aula Magna dell'ITIS "G. Galilei" di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA