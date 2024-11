Maltratta compagna e minaccia agenti con coltello, arrestato

Arrestato dai poliziotti della sezione Volanti a Roma un cittadino filippino trentottenne per maltrattamenti in famiglia, lesioni, resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

È accaduto la scorsa notte, quando le urla provenienti dall'appartamento in cui viveva una coppia insieme a una bambina non sono passate inosservate a un vicino di casa che ha allertato le forze dell'ordine.

Non appena gli agenti hanno suonato al citofono l'uomo ha iniziato a insultarli. Mentre alcuni poliziotti distraevano l'uomo, altri sono riusciti ad entrare nell'appartamento e ad aiutare la donna e la bambina a scavalcare la finestra e mettersi in salvo. Nel frattempo il 38enne brandiva un coltello da cucina che ha gettato a terra quando un agente ha estratto il taser. Nel tentativo di bloccarlo un poliziotto è stato colpito violentemente con un calcio allo stinco ed è stato portato assieme alla compagna dell'uomo in ospedale. L'agente ha ricevuto una prognosi di 8 giorni mentre la donna è stata rilasciata con 7 giorni di prognosi per le botte ricevute dal compagno nel tentativo di proteggere la bambina da quest'ultimo.





