Giubileo: dopo gennaio al via riqualificazione Mercato Metronio

"È un momento cruciale per il futuro del Mercato Metronio, in via Magna Grecia, dove oggi si è svolto un sopralluogo della Commissione Commercio alla presenza dei rappresentanti di Atac e della Società Giubileo. L'incontro è stato organizzato per fare il punto della situazione a seguito dell'incendio che aveva colpito l'area, causando non pochi disagi e preoccupazioni tra i cittadini e i commercianti". Così in una nota il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale Andrea Alemanni.

"Durante l'ispezione, Atac ha confermato di aver sigillato gli ingressi al parcheggio e al mercato per evitare ulteriori intrusioni nell'area, ormai chiusa e in attesa di bonifica - aggiunge - Ama, incaricata della rimozione dei detriti, completerà le operazioni entro metà gennaio. Successivamente, la Società Giubileo potrà prendere in consegna l'immobile e avviare i lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Il progetto prevede circa 30 mesi di interventi per trasformare e migliorare completamente l'area, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per il quartiere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA