Bando Capannelle va deserto, Campidoglio chiama ministero

"Il bando-ponte per la gestione temporanea nel 2025 dell'Ippodromo delle Capannelle è andato deserto. Nessuna offerta è stata presentata dalle 28 società invitate a partecipare, individuate attraverso una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste tra quelle che già gestiscono impianti ippici e ricevono contributi statali". È quanto reso noto dall'Assessorato capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda.

"Proseguono - si legge nella nota - le procedure del bando europeo, che è in corso dallo scorso aprile, per individuare il futuro concessionario. Tuttavia, per garantire la continuità sportiva del trotto e del galoppo a Roma e per la tutela di tutti i lavoratori impiegati nell'impianto, l'assessore Alessandro Onorato ha sentito il sottosegretario al Masaf, Patrizio Giacomo La Pietra, concordando un incontro urgente".





