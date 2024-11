Omicidio a Torvaianica, inflitti due ergastoli

La Corte d'Assise di Frosinone ha inflitto due ergastoli per l'omicidio di Selavdi Shehaj, detto 'Passerotto', il cittadino albanese ucciso sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre del 2020. Carcere a vita per Raul Esteban Calderon, il cittadino di origini argentina giá sotto processo per l'omicidio Fabrizio Piscitelli (noto come Diabolik) e per Giuseppe Molisso. Assolto, con la formula per non avere commesso il fatto, Enrico Bennato difeso dall'avvocato Antonio Barbieri. Infine condannati a tre anni Guido Cianfrocca, che avrebbe fornito l'arma, e Luca De Rosa è contestata l'accusa di ricettazione. Nella sentenza i giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione facendo cadere quella del metodo mafioso.





