Collina dei Parioli, slittano al 2026 i lavori di consolidamento

Slittano ancora i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della collina dei Parioli, a ben 17 anni dalla frana del 2007: i lavori sarebbero dovuti partire nel 2025, ma il prossimo anno sarà dedicato completamente a una fase di progettazione che si preannuncia molto complessa, per cui i cantieri partiranno probabilmente nel 2026. Anche per via Archimede le cose non si fanno semplici: servirà una ulteriore progettazione ad hoc per l'intervento, e sarà necessario con ogni probabilità stanziare ulteriori soldi in Bilancio.

E' quanto è emerso questa mattina dalla seduta della commissione capitolina Lavori pubblici presieduta da Antonio Stampete. A sollecitare la seduta era stata la consigliera Pd Carla Fermariello, che già in Assemblea Capitolina, nello scorso bilancio, aveva premuto per il rinnovo degli stanziamenti per l'opera - che ammontano a circa 8 milioni di euro - e che oggi ha accolto la relazione dei tecnici del dipartimento Lavori Pubblici senza poter nascondere la propria delusione.

"E' il terzo bilancio in cui mettiamo 8 milioni - ha detto - Io capisco che in questo momento l'assessorato ha in mano tante cose, il Giubileo e il Pnrr, e il personale è oberato: non sono Alice nel Paese delle meraviglie. Ma lì da poco hanno costruito un hotel, sotto quell'area ci stanno due stadi, un auditorium e diversi musei. Se succede qualcosa, fate un po' voi... Gli allarmi e gli smottamenti sono continui - ha aggiunto - per questo io insisto anche con toni così accesi. Un giorno crolla un versante, un giorno ne crolla un altro: non so cosa vogliamo aspettare".



