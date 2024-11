Juric 'La Roma ha fatto una buonissima gara, puniti gli errori'

"Sul secondo gol del Verona c'è una gomitata netta di Magnani, una di quelle da rimanere a terra 5', non è un leggero contatto. Ma va bene, la Roma ha fatto una buonissima partita. Quando fai errori poi li paghi, però dispiace perché su questo fallo c'è poco da dire". A fine partita Ivan Juric recrimina sul risultato, che ha visto i suoi sconfitti per 3-2 al Bentegodi.

"I ragazzi hanno fatto una bella partita, con un'intensità pazzesca, ma abbiamo commesso errori sul primo gol e sul contropiede che ci è scappato alla fine - dice ancora Juric -.

In questo momento stiamo commettendo errori troppo grossi, dando la palla agli avversari per fare gol, poi andiamo bene su tantissime cose. Speriamo che passi questo momento". "Abbiamo creato tante occasioni, dominando la partita - insiste il tecnico della Roma -, e muovendo bene la palla e subendo la beffa nel finale. La squadra ce l'ha messa tutta per vincere, gli arbitri stanno commettendo errori ai nostri danni che stiamo pagando a caro prezzo". "Era da annullare il gol del 2-1 - conclude -: abbiamo commesso tante disattenzioni, ma anche la terna arbitrale ci ha messo del suo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA