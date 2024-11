Incidente stradale a Priverno, muore un 45enne

Un uomo di 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale che si è verificato sulla strada dei Monti Lepini, nel comune di Priverno, nel quale sono rimaste coinvolte due auto: una guidata da un uomo di 36 anni, con a bordo la moglie e i suoi due figli minorenni, e un'altra guidata dal quarantacinquenne. I carabinieri della Stazione di Priverno intervenuti sul posto hanno avuto modo di constatare che la macchina guidata dal trentaseienne, proveniente da Frosinone in direzione Latina, giunta all'altezza dell'intersezione con via Torretta Rocchigiana si è scontrata con il veicolo guidato dal quarantacinquenne, che proveniva invece da via Schito e si stava immettendo su via Torretta Marchiggiana, in direzione Priverno.

Inutili i tentativi di salvare la vita del quarantacinquenne da parte dei sanitari del 118, deceduto sul colpo. Gli occupanti dell'altro veicolo, invece, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA