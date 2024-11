Alcolici ai minorenni, sospesa licenza a un bar a Ponte Milvio

Il questore di Roma sospende per 7 giorni la licenza di un bar del cuore della movida di ponte Milvio.

Il provvedimento è scattato in seguito a vari esposti e denunce arrivate negli ultimi tempi negli uffici della polizia di via Orti della Farnesina da parte dei residenti.

Gli agenti del Distretto Ponte Milvio, durante i servizi svolti per garantire la sicurezza sul piazzale e sulle vie limitrofe, hanno più volte controllato il bar ponendo particolare attenzione al consumo di alcolici di parte dei minori.

I poliziotti avrebbero documentato che il titolare dell'esercizio commerciale non effettuava alcun controllo tra i clienti adolescenti. In un caso all'esterno del locale sono stati trovati 5 minorenni che consumavano bevande alcoliche. In un'altra serata sono stati invece gli agenti della polizia locale a sanzionare il titolare del bar per la vendita di alcol a minori.

Tra gli avventori del bar, durante i controlli, sono state trovate varie persone gravate da precedenti di polizia, una delle quali sottoposta alla misura dell'Avviso Orale.

All'esito di un'istruttoria svolta dalla Divisione Amministrativa, il questore ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. che impone al titolare dell'esercizio commerciale la sospensione della licenza per 7 giorni.



