Preside scuola saluto fascista,si studi più storia contemporanea

"Urge fare entrare lo studio della storia contemporanea nelle scuole affiché i fatti accaduti nel mio liceo non si ripetano più". A dirlo all'ANSA è Anna Maria De Luca, la dirigente scolastica del Liceo Montessori di Roma, la scuola finita in queste settimane nelle cronache per il saluto fascista iscenato da due studenti.

"Mi appello al Gruppo di lavoro per la Revisione delle Indicazioni Nazionali di Storia, giustamente voluto dal ministro Valditara, affinché tenga conto dei fatti accaduti nella mia scuola: costituiscono un elemento di realtà indicativo della necessità di avere linee guida capaci di avvicinare i ragazzi alla storia.

"Quella dei nostri giovani - riflette la dirigente scolastica - è la prima generazione che non ha modo di incontrare di persona i testimoni della libertà del nostro Paese. Non avendo più le testimonianze vive, non potendo incontrare gli occhi di chi ha combattuto per la nostra libertà, la storia arriva ai ragazzi solo attraverso pagine spesso noiose. È importante trovare il modo di fare arrivare la nostra storia direttamente ai loro cuori, dobbiamo trovare la via per emozionarli nello scoprire l'identità e la storia del nostro Paese.

È arduo il lavoro del gruppo di lavoro per le indicazioni sulla storia, a loro va tutta la mia solidarietà, ma è necessario oggi più che mai. Come dirigente scolastico, ringrazio il Ministero per il decreto 183 del 7 settembre 2024 che ha aggiornato le linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica. Ora confido nel lavoro di chi sta rielaborando le Indicazioni nazionali di storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA