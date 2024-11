Lazio: Alto Impatto, nelle stazioni identificate 10.562 persone

10.562 persone identificate di cui 6.894 in ambito provinciale, 3 persone arrestate in ambito provinciale, 8 persone denunciate in stato di libertà in ambito provinciale, 625 pattuglie impiegate in stazione in ambito regionale di cui 445 impiegate in stazione nell'ambito provinciale, 2 contravvenzioni amministrative elevate in ambito regionale. Questo il bilancio dell'attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 19 ottobre al 25 ottobre 2024.

Particolare rilievo ha assunto l'operazione "Alto Impatto" nelle giornate del 28 e del 29 ottobre: i controlli della Polizia di Stato volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l'impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell'area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell'utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l'attività ha condotto all'identificazione di 849 persone, 1 denunciato, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 26 pattuglie impiegati in stazione. 363 persone identificate, questo è il bilancio dell'attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell'ambito dei servizi rafforzati di un controllo "straordinario", a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini - Caserta e viceversa, svolto nella giornata del 28 ottobre 2024, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto".

Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno nonché all'accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.



