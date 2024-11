Verger lascia Museo Nazionale Romano, non abbandonino i progetti

"Oggi è il mio ultimo giorno al Museo Nazionale Romano. Il ministro della Cultura non ha ritenuto opportuno rinnovare il mio contratto alla direzione del museo.

Quattro anni di grande lavoro, che ha portato ad importanti realizzazioni, malgrado le condizioni difficili, dal Covid al rincaro dell'energia, nel contesto della generale carenza di personale e di riduzione degli stanziamenti di funzionamento".

Lo scrive il una lettera aperta il direttore del Museo, Stéphane Verger.

Nella lettera, pubblicata integralmente da Archaeoreporter, Verger cita "mostre importanti: Tota Italia, Vita Dulcis, L'istante e l'eternità, Dacia… Concerti, incontri, performances, moda e tanta creazione contemporanea per far rivivere l'antico: Ai Weiwei, Vezzoli, Cragg, Araujo, Marin, Pelletti ed Elisabetta Benassi", ma soprattutto "la progettazione complessiva e la messa in cantiere dell'ambizioso programma 'Urbs. Dalla città alla campagna romana' verso un nuovo Museo Nazionale Romano, lasciato oggi nelle condizioni di essere completato nei tempi previsti, per la fine del 2026. L'Altana restaurata di Palazzo Altemps. La pedonalizzazione del piazzale davanti al Museo dell'Arte Salvata, aperto nel 2022, grazie ad una proficua collaborazione con Roma Capitale. L'entrata storica e le grandi aule delle Terme di Diocleziano, la sezione della prima Roma intorno al chiostro di Michelangelo. Il restauro delle facciate e l'adeguamento degli impianti di Palazzo Massimo. E la Crypta Balbi, lasciata all'abbandono per anni, pericolante, pericolosa, invasa da migliaia di cassette di materiale archeologico dimenticato da tutti. È stato un lungo percorso di messa in sicurezza, svuotamento ragionato, rilievo digitale, scavo archeologico, prima della progettazione complessiva di un nuovo quartiere culturale, con varie funzioni di ricerca, archivio, convivialità nel cuore di Roma. E con un percorso museale ampliato, fino alle vicende del ventesimo secolo, in prossimità del quartiere ebraico e del luogo di ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Oggi i cantieri di riqualificazione architettonica sono partiti, nelle condizioni di essere terminati come previsto nel 2026".

Ringraziando "tutta la squadra e il personale del museo e gli amici romani e italiani che hanno sostenuto e apprezzato la mia attività", Verger parla di "un giorno di amarezza per le cose immaginate, progettate e in corso di realizzazione che non potrò seguire fino alla fine ma che spero non saranno abbandonate o stravolte. Un giorno di gioia anche all'idea di ritrovare Parigi e di riprendere lo studio e l'insegnamento all'École Pratique des Hautes Études, che mi mancavano e che saranno arricchiti dalla conoscenza intima e, mi sento di dirlo, esaustiva delle straordinarie collezioni del Museo Nazionale Romano".



