NessunaScusa, campagna del Campidoglio contro violenza su donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre, Roma Capitale lancia #NessunaScusa, una campagna di comunicazione multisoggetto che attraversa tutta la città, con un messaggio chiaro e forte: nessuna scusa può giustificare la violenza di genere.

"La violenza sulle donne è un'emergenza sociale che riguarda tutti - afferma il sindaco Roberto Gualtieri - Roma ha preso fin da subito una posizione chiara e incontrovertibile: siamo dalla parte delle donne e contro chi fa violenza o confonde l'amore con il possesso. Saremo sempre in prima fila, attraverso numerose iniziative, campagne di sensibilizzazione e di comunicazione. #NessunaScusa ricorda a tutti i romani e a tutte le romane che la responsabilità di porre fine alla violenza è collettiva e che ognuno può, e deve, fare la sua parte per la parità e contro ogni forma di abusi e discriminazioni".

La campagna è promossa dall'assessorato alle Pari Opportunità, che a novembre darà vita a un mese intero di eventi sul tema della violenza di genere. Il programma comprende una serie di iniziative, tra cui spettacoli, laboratori, incontri e attività sportive in collaborazione con Biblioteche di Roma, i Centri Anti Violenza, la Presidenza dell'Assemblea Capitolina e i Municipi.

"#NessunaScusa è molto più di uno slogan: è un impegno e un appello - afferma l'assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli - Vogliamo che ogni cittadina e cittadino si senta parte di un movimento collettivo contro la violenza di genere.

Grazie al supporto del dipartimento Comunicazione, il nostro messaggio arriva ovunque, con immagini e parole che ricordano a tutti l'importanza di dire NO alla violenza e al silenzio.

Durante questo mese di novembre ci concentreremo su tre momenti chiave: il progetto Step, che analizza il modo in cui i media raccontano la violenza; un evento con le aziende, per definire impegni concreti nel contesto professionale; e il progetto 'A scuola di parità', che porta educazione al rispetto e alla consapevolezza già tra i banchi di scuola. Il nostro obiettivo è costruire una comunità consapevole e unita nella lotta contro ogni forma di abuso".



