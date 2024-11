A Lucca Comics spunta Totti in versione 'Gladiatore'

Alla grande parata per il Gladiatore II, da poco conclusa a Lucca Comics&Games, è apparso a sorpresa Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, mimetizzato tra i gladiatori, si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio salutando il pubblico.

La parata, evento dell'Area Movie, in collaborazione con Eagle Pictures, ideata e organizzata da Qmi, ha visto una spettacolare esibizione tra le vie di Lucca, partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti per poi concludersi nel cuore della kermesse, in piazza San Michele. Il Gladiatore II, sequel del film cinque premi Oscar del 2000, è diretto e co-prodotto da Ridley Scott e uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, distribuito da Eagle Pictures.



