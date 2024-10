Presidi Roma, tavolo con studenti per evitare le occupazioni

"Noi presidi chiediamo un intervento decisivo delle autorità competenti per individuare le esigue minoranze che ledono i diritti della maggioranza degli studenti" quando ci sono le occupazioni: a scriverlo sono i presidi dell'Anp di Roma e Lazio, guidati da Mario Rusconi e Cristina Costarelli. I dirigenti scolastici ricordano i recenti incendi avvenuti nel liceo Gullace, eventi che "hanno rischiato di trasformarsi in tragedia". Rispetto a quanto avvenuto, e all'interruzione della didattica in presenza per ben 1400 studenti, chiedono a prefetto sindaco di Roma e direttore dell'Ufficio scolastico regionale di organizzare con le organizzazioni degli studenti, un tavolo di confronto per prevenire eventuali altre occupazioni nelle prossime settimane.

"Riteniamo che sia possibile instaurare un clima di collaborazione nelle scuole romane - scrivono - basato sull'apertura verso le richieste dei nostri ragazzi, inserendo ogni interlocuzione in un ambito democratico che non leda i diritti di nessuno e tenda al miglioramento del dialogo formativo bandendo gni ricorso alla violenza e alla sopraffazione".

I presidi ricordano infine che le occupazioni solo negli ultimi anni hanno causato danni alle strutture scolastiche per migliaia di euro.



