Ponte danneggiato,carreggiate ridotte su Ostiense e via del Mare

"A seguito delle indagini di censimento e monitoraggio dei ponti di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e considerate le criticità strutturali rilevate sul ponte di scavalco del fosso colatore al Km 13+300 della Via del Mare e della via Ostiense è stata emessa un'ordinanza per la tutela della pubblica incolumità dei cittadini e la sicurezza del transito dei veicoli". Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il provvedimento dispone il restringimento di carreggiata e senso unico in direzione Ostia sulla SP Via del Mare dal Km 13+300 fino allo svincolo per Acilia e in direzione Roma sulla SP Ostiense dallo svincolo del Gra fino al Km 13+300, in orario diurno e notturno, con effetto immediato e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito.

L'ordinanza prevede inoltre il divieto di transito su entrambe le tratte ai mezzi di portata superiore alle 3,5 tonnellate e attraverso una deroga temporanea al divieto di transito sulla SP Via del Mare sarà consentita la circolazione ai motocicli, per tutta la durata dell'ordinanza. Con una successiva comunicazione saranno resi noti i percorsi alternativi per il traffico privato ed eventuali variazioni di percorso per il trasporto pubblico locale in accordo con i Municipi IX e X e gli Enti interessati.



