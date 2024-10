Omaggio a Boulez, a Roma violinista Michael Barenboim

Apre la kermesse dei grandi ospiti internazionali, il 5 novembre alle 20.30 nell' Aula Magna della Sapienza, il violinista Michael Barenboim ospite dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. In occasione del centesimo anniversario della nascita di Pierre Boulez, autore a cui è particolarmente legato, Barenboim propone il brano Anthèmes 1 per violino solo e, insieme a Gilbert Nouno, Anthèmes 2, quest'ultimo un complesso brano per violino e live electronics già eseguito in varie capitali europee, per le celebrazioni del 90esimo compleanno del compositore francese. Il programma accosta a Boulez, anche brani di Lili Boulanger, Henri Vieuxtemps, Maurice Ravel, con la presenza sul palco della pianista Natalia Pegarkova.

''L'universo musicale presenta in ogni suo ambito sfide costanti - racconta Barenboim - che aprono nuove prospettive su brani del grande repertorio passato come del futuro, proprio per questo sono sempre intensamente coinvolto nella musica contemporanea. La musica del XX e XXI secolo è sempre molto presente nei miei concerti e il programma proposto alla IUC non fa eccezione''. Il concerto del 1985 alla Philharmonie di Colonia, con in programma il Concerto per violino di Schoenberg diretto da Pierre Boulez e Michael Barenboim solista, è stato l'inizio di una carriera straordinaria. Dopo l'importante debutto, Michael ha eseguito il concerto di Schoenberg con le orchestre ed i direttori più importanti. Con opere selezionate di Pierre Boulez, con cui, negli ultimi anni di vita ha instaurato un rapporto artistico molto stretto, ha tenuto recital alla Philharmonie di Berlino, alla Carnegie Hall, alla Konzerthaus di Dortmund, al Barbican Centre di Londra, all'Opéra national de Paris e al Festival di Salisburgo.



