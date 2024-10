Gualtieri, troppi b&b in centro, i sindaci non hanno potere

"Noi stiamo facendo quello che oggi possiamo fare: una lotta senza quartiere all'abusivismo che sta ottenendo risultati molto importanti.

Purtroppo non è sufficiente perché il problema non è solo l'abusivismo ma anche l'ipertrofia dell'extra alberghiero nel centro di Roma. Oggi i sindaci in Italia, caso quasi unico al mondo, sono privi dei poteri per poterli limitare, e quando si è provato, ci sono sempre ricorsi che vengono vinti perché la normativa non dà questo potere". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, parlando dei B&B al centro della città.

"Io ho chiesto e lo ripeto lo ribadisco anche adesso al governo: in questo periodo d'emergenza - ha aggiunto il sindaco parlando a margine dell'inaugurazione dell'Official Area della Basilica di San Pietro a via della Conciliazione, in vista del Giubileo - bisogna evitare che interi isolati del centro si spopolino e si trasformino in B&B perché i residenti del centro sono fondamentali. Questo è un grande tema che prescinde anche dal Giubileo ed è un grande tema delle metropoli che in Italia, C'è questa anomalia di una deregulation assolutamente sbagliata perché non si tratta di eliminare naturalmente il settore dell'extra alberghiero ma di regolarlo per evitare che soprattutto in alcune zone della città ci sia una concentrazione che poi fa venire meno una presenza di cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA