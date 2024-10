Giubileo, inaugurata l'Official Area per i pellegrini

"Questo spazio cerca di coniugare due aspetti: servizio e spiritualità. Uno spazio unico, rivolto ai pellegrini che giungeranno a Roma, ma anche ai turisti di ogni parte del mondo che in questo luogo potranno usufruire di alcuni servizi in preparazione alla visita alla Basilica di San Pietro". Così il cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della fabbrica di San Pietro, alla presentazione della nuova "Official Area" della Basilica Vaticana in Via della Conciliazione 3A.

"Abbiamo voluto allungare le braccia", ha detto con riferimento all'abbraccio del colonnato del Bernini, "in modo da accogliere uomini e donne di ogni paese del mondo animati dalla fede o semplicemente alla ricerca della fede, sospinti dal bisogno di immergersi nella spiritualità che da secoli si avverte dinnanzi al sepolcro di Pietro" ha aggiunto il cardinale.

Gambetti ha benedetto il locale con monsignor Orazio Pepe, segretario della Fabbrica di San Pietro. Poi ha ringraziato quanti, in questi mesi, si sono adoperati, senza risparmiarsi, per allestire gli ambienti, con particolare riferimento a Be Human, l'associazione filantropica di terzo settore a cui è affidata la missione di gestire insieme a Civita Mostre e Musei questo spazio.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato che l'Official Area è un punto strategico che sarà valorizzato ulteriormente al termine dei lavori a Piazza Pia che unificherà Castel Sant'Angelo a Via Della Conciliazione e quindi alla Basilica di San Pietro: proprio nel mezzo di questa unione nasce questo spazio che indirizzerà i pellegrini alla Basilica.

"Si tratta di una iniziativa a carattere filantropico - ha dichiarato Donato Mosella, componente del consiglio direttivo dell'associazione Be Human - Qui si potranno anche acquistare oggetti artistici e prodotti culturali il cui ricavato andrà ad alimentare un fondo che Be Human destina a progetti di solidarietà. Altro impegno che ci vede all'opera - ha aggiunto Mosella - è di organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso con l'intento di permettere soprattutto a chi ha meno possibilità di vivere esperienze di conoscenza e immersione nella bellezza che e arte e cultura".

Sono sei le unità lavorative impiegate nell'Official Area che saranno in grado di offrire assistenza in tre lingue: inglese, spagnolo e italiano.

Al termine Padre Enzo Fortunato, direttore della Comunicazione della basilica di San Pietro, ha annunciato che la Official Area sarà il punto di distribuzione della nuova rivista "Piazza San Pietro" in uscita il prossimo 25 novembre.



