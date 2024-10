Fontana Trevi senz'acqua, i turisti lanciano le monete in una vasca

Fontana di Trevi completamente svuotata dall'acqua per permettere i lavori di restauro che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. E per consentire a italiani e stranieri il tradizionale lancio di monetine, è stata installata una vasca bianca a ridosso della recinzione che delimita tutto il cantiere. Si presenta così uno dei monumenti più belli e famosi della città eterna, visitato da circa 12 mila turisti al giorno, conosciuto, almeno in foto, in tutto il mondo.

Video Roma, Fontana di Trevi senz'acqua: i turisti lanciano monete in vasca



Il 7 ottobre sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria da parte della Sovrintendenza Capitolina, finanziati con le risorse "Caput Mundi".Tutta l'area della fontana è stata recintata con dei pannelli trasparenti che permettono di vedere la Fontana ma impediscono l'accesso. Ora la vasca è stata completamente svuotata.

Quando la ristrutturazione sarà terminata, verrà installata una passerella che permetterà ai turisti di visitare il monumento dall'alto e consentirà al tempo stesso di controllare meglio il flusso nell'area. Sui social la collocazione della vasca per la raccolta delle monetine ha scatenato molta ironia anche se c'è chi ha fatto notare che è stata una idea di buonsenso, per preservare l'area, consentire i lavori e al tempo stesso continuare a permettere di esprimere un desiderio lanciando una monetina in acqua, come vuole la tradizione.

Il precedente restyling, firmato Fendi, risale al 2015, è costato alla maison 2 milioni e 180mila euro, ed è stato interamente 'made in Italy', con tre ditte italiane impegnate, tecnici della sovrintendenza e un progetto molto innovativo.





