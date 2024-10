Fascia Verde, stop dal 1 novembre ai veicoli più inquinanti

Dal 1 novembre e fino al 31 ottobre del 2025 stop ai veicoli più inquinanti nella 'Fascia Verde': è il contenuto dell'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e pubblicata sul sito del Campidoglio.

Nell'atto, il sindaco indica le categorie di veicoli che non potranno né entrare né circolare dal lunedì al sabato, a esclusione dei festivi infrasettimanali. Lo stop è per i veicoli benzina, gpl e metano pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2, per i veicoli a gasolio, dual-fuel e mixed fuel pre-Euro1, Euro 2, Euro 2 ed Euro 3 e per i ciclomotori e motoveicoli a benzina o gasolio pre-Euro 1 e Euro 1.

L'ordinanza fa anche l'elenco delle categorie esentate: i veicoli con contrassegno invalidi, quelli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, compreso il soccorso, i mezzi pubblici, i mezzi per la gestione dei rifiuti, del verde pubblico e della protezione civile, i veicoli con targa Cd, Scv e Cv, i veicoli a gpl o metano (sia mono che bi-fuel benzina-gpl o benzina-metano anche trasformati "la cui immatricolazione o aggiornamento della Carta di circolazione sia antecedente all'entrata in vigore della presente ordinanza".

Via libera anche per i veicoli di interesse storico e collezionistico e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica.



