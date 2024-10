De Cataldo presenta ultimo romanzo all' Opera di Roma

Raccontare un romanzo nel luogo in cui è ambientato. E' quanto farà Giancarlo De Cataldo presentando il suo ultimo giallo, Il bacio del Calabrone (Einaudi Stile Libero), al Teatro Costanzi il 5 novembre alle 18 con il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli.

Protagonista è il pm romano Manrico Spinori della Rocca impegnato in questa nuova avventura a indagare su una morte sospetta che proietta un'ombra sinistra su una prima all'Opera di Roma. La scena del delitto è Il laboratorio dei costumi del Costanzi. Il magistrato viene chiamato a indagare sull'improvviso decesso di Tito Cannelli - titolare di una prestigiosa maison di moda - avvenuto al Teatro Costanzi. Per puro caso Manrico, melomane come l' ex magistrato autore di Romanzo Criminale, ha assistito al fatto. Nemmeno a lui è chiaro fin dall'inizio se si sia trattato di un incidente, di una fatale disgrazia o di un ingegnoso omicidio affidato a un «killer» esotico ma è subito evidente che dietro l'apparenza scintillante delle sfilate si agita un microcosmo dove non mancano sfruttamento, avidità, corruzione. Il bacio del calabrone è il quinto libro del ciclo di romanzi che ha come protagonista Manrico Spinori.

Giancarlo De Cataldo è nato a Taranto e vive a Roma. Ha scritto romanzi e saggi di grande successo; da molti suoi libri sono stati tratti film, documentari e serie tv internazionali, come nel caso di Romanzo criminale (2002) e Suburra (2013, scritto con Carlo Bonini). Sceneggiatore e drammaturgo, è autore del libretto dell'opera di Giovanni Sollima Acqua profonda (Premio Abbiati 2021 per l'opera per giovani). È tradotto in tutto il mondo.



