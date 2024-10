Concerti Giubileo, Orchestra Santa Cecilia con Bignamini

La Quinta Sinfonia di Dmítrij Šostakóvič eseguita dall' Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Jader Bignamini è il nuovo appuntamento, il 3 novembre alle 18 nell' Auditorium di via della Conciliazione, dei "Concerti del Giubileo - Armonie di Speranza", della Rassegna "Giubileo è cultura", in preparazione all'Anno Santo. Bignamini, attualmente direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra, è al suo debutto con l'orchestra ceciliana. L'Accademia di Santa Cecilia, tra le più antiche istituzioni musicali del mondo, è stata fondata da Sisto V nel 1585. La Sinfonia n. 5, in quattro movimenti, composta da Šostakóvič nel 1937, prevede un organico di più di 90 orchestrali. ''Il tema della mia Sinfonia - scrisse ikl compositore - è lo sviluppo dell'individuo. Ho considerato come idea centrale dell'opera (...) l'uomo con tutte le sue sofferenze''. L' ingresso è gratuito fino ad esaurimento prenotando tramite il portale del Giubileo al link: https://events.iubilaeum2025.va/registration



