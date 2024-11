Ama: recupero evasione Tari, in arrivo 355mila avvisi

Nuove azioni di contrasto per il recupero dell'evasione e della morosità TaRi (Tassa Rifiuti).

AMA sta inviando in questi giorni avvisi per recupero di evasione/morosità. In particolare, grazie alle innovazioni organizzative e gestionali implementate dalle strutture aziendali, è stata istituita un'apposita Task Force che è stata impegnata in un lavoro di controllo capillare e di pulizia/incrocio della banca dati anagrafica associata, che ha portato all'emersione di 138.922 utenze (126.651 utenze domestiche e 12.271 utenze commerciali) risultate non iscritte nella banca dati Tari. Gli accertamenti emessi e notificati porteranno a un significativo recupero dell'evasione. Lo rende noto Ama Spa.

Congiuntamente a questo lavoro, è stata avviata l'emissione di atti per il recupero della morosità. Sono già stati notificati oltre 70.000 atti destinati alle utenze non domestiche ai quali seguiranno circa 140.000 atti relativi ad utenze domestiche (soggetti iscritti alla TaRi non in regola con i pagamenti).

Vista la mole di attività accertativa in atto, Ama raccomanda all'utenza, per qualsiasi necessità informativa al riguardo, di utilizzare in via prioritaria gli Sportelli virtuali messi a disposizione dall'azienda.

In particolare, si può contattare lo 060606, il Contact Center di Roma Capitale (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

L'operatore rilascia informazioni generali inerenti il servizio Ta.Ri e, nel caso di specifiche richieste, la chiamata viene gestita da un operatore AMA.

È inoltre possibile formulare direttamente istanza di autotutela compilando la modulistica disponibile sul portale www.amaroma.it (da inviare a mezzo PEC o posta).

Tutto ciò - precisa Ama - a tutela del contribuente, per consentire la eventuale, necessaria istruttoria da parte degli uffici e di evitare il formarsi di code presso i 3 Sportelli Tari dislocati sul territorio (via Capo d'Africa 23/B; via Amenduni snc - Ostia; via Torre Annunziata 1), aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria dell'appuntamento.





