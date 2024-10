Tra maestri e visioni torna Roma Arte in nuvola

Dall'astrattismo all'arte povera, dalla digital art all'arte plastica, passando per la scultura, la videoarte, la pittura, le installazioni e la street art. Con 140 gallerie nazionali e internazionali (e grande attenzione al Centro e Sud d'Italia), il focus sul Portogallo e i Maestri della fotografia dagli anni '60 , torna con la sua quarta edizione Roma Arte in Nuvola, la mostra-fiera di arte moderna e contemporanea, che per tre giorni - dal 22 al 24 novembre - trasformerà ancora la Nuvola di Fuksas in un vero e proprio hub artistico.

Un evento, racconta l'ideatore e direttore generale, Alessandro Nicosia, "cresciuto tantissimo in breve tempo e che si è affermato come una delle primissime fiere di arte moderna e contemporanea nel panorama nazionale internazionale. Ma la soddisfazione maggiore per me - dice - è essere riusciti a realizzare una mostra fiera che facesse convivere gallerie, che sono il cuore di Roma Arte in Nuvola, con istituzioni, esperti ed appassionati. Aspettiamo oltre 40.000 visitatori e 125 collezionisti si sono già prenotati".

Prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur S.p.A, Roma Arte in Nuvola in programma quest'anno conta anche l'inatteso "incontro" tra Giuseppe De Nittis e Pino Pascali, per la Regione Puglia; i dodici busti inediti di Canova, recentemente ritrovati e restaurati grazie al supporto di Ifis art; la grande partecipazione del ministero della Cultura, a partire dal "debutto" della Direzione generale Archivi con documenti storici e opere originali, tra cui gli atti del processo relativi al disastro del Vajont e le lettere dalla prigionia di Aldo Moro. E poi ancora, opere di Pietro Consagra, Piero Guccione, Giorgio Morandi, Emilio Isgrò, Alberto Burri, Jannis Kounellis, Renato Guttuso e il duo Vedovamazzei.



