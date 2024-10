Finto neurologo con contratto Asl Frosinone, denunciato da Nas

Aveva dichiarato "falsamente" di essere in possesso della specializzazione in neurologia, ottenendo così la stipula di un contratto a tempo determinato con l'Asl di Frosinone, per 36 ore settimanali ed aveva esercitato "abusivamente" la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all'estero.

L'uomo, un 50enne, della provincia di Roma dopo un controllo del Nas dei Carabinieri di Latina sui requisiti professionali degli operatori sanitari, è stato deferito per esercizio abusivo della professione medica e falso.



