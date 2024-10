Rete pesca abusiva di 2,5 km sequestrata vicino riva Capocotta

I militari della Guardia Costiera di Ostia hanno sequestrato una rete da pesca di circa 2.500 metri illecitamente collocata nei pressi della riva in zona porto di Enea - Oasi naturista di Capocotta. Ed anche attrezzi da pesca del tipo "rastrelli" non autorizzati posti nelle vicinanze L'azione dei militari si intensifica e s'inquadra in una più ampia attività condotta dagli Uffici marittimi del Compartimento Marittimo di Roma per contrasto di abusi nel settore della pesca marittima, sia a tutela della risorsa ittica, che degli operatori della categoria che svolgono la loro professione in modo conforme alle leggi di settore.

Nelle scorse settimane, i militari della Capitaneria di porto di Fiumicino, a largo di Ostia, avevano sequestrato dieci robuste lenze da almeno venti metri ciascuno e con circa dieci ami per lenza ed altrettante piombature. Tutti privi dei previsti marchi e segnali, e perciò irregolari.



