Patrocinio assessorato Ambiente per premio 'Milo' gatti diversi

L'Ente Nazionale Protezione Animali, il canale online Corriere Animali del Corriere della Sera e Costanza Rizzacasa d'Orsogna sono orgogliosi di annunciare che il 'Premio Milo', dedicato ai gatti diversamente abili, ha ricevuto il patrocinio gratuito dell'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

Milo, il gattino nero "traballino" nato con la sindrome neurologica dell'ipoplasia cerebellare, è stato il protagonista della rubrica "Io e Milo" di corriere.it e della serie di favole sulla diversità e l'inclusione Storia di Milo, pubblicata da Guanda e tradotta in varie lingue. Nonostante le sue difficoltà motorie, Milo ha vissuto una vita ricca e avventurosa, viaggiando in Italia e all'estero con la sua mamma umana, Costanza, portando ovunque un messaggio di empatia e inclusione.

Milo è venuto a mancare il 22 marzo scorso, ma la sua storia - sottolinea una nota dell'Enpa - continua a ispirare chiunque l'abbia conosciuto, di persona o attraverso i racconti.

"Il Premio Milo è nato per celebrare le storie vere di gattini diversamente abili, dimostrando che la disabilità non è un ostacolo a una vita piena e felice. Ogni anno, migliaia di gatti con disabilità - ricorda Enpa - attendono una famiglia nei rifugi italiani; attraverso questo premio, Enpa, Corriere Animali e Costanza Rizzacasa d'Orsogna vogliono sensibilizzare sul tema delle adozioni consapevoli".

"Il patrocinio dell'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, guidato dall'Assessore Sabrina Alfonsi, e il sostegno del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rappresentano un'importante dimostrazione di sensibilità verso il mondo animale e un incoraggiamento per tutte le persone che scelgono di adottare animali con disabilità. Milo ci ha insegnato che adottare un animale è accoglierlo come un vero membro della famiglia, un compagno di vita che arricchisce con affetto e gioia il quotidiano. Speriamo che il Premio Milo possa trasmettere questo messaggio di empatia e amore", dichiara Carla Rocchi, presidente di Enpa.

I partecipanti sono invitati a inviare i propri elaborati, della lunghezza massima di tre cartelle (5.400 caratteri), entro il 17 febbraio 2025, giornata dedicata alla Festa del Gatto, all'indirizzo email premiomilo@enpa.org. Tra tutti i testi pervenuti ne verranno selezionati tre: "l'elaborato primo classificato sarà pubblicato su Corriere.it ", e i primi tre classificati riceveranno copie della trilogia Storia di Milo, gentilmente offerte da Guanda.



