Dati rubati: a Roma nuova opera della street artist Laika

Un hacker che spia attraverso il computer l'intero paese .E' il soggetto della nuova opera della street artist Laika apparsa nella notte a Roma a piazza San Bernardo, a pochi passi dall'Agenzia per la Cybersicurezza. Si chiama " Le vite degli altri" titolo che riprende l'omonimo film di Florian Henckel von Donnersmarck, vincitore dell' Oscar come miglior film straniero, sullo spionaggio ai tempi della Ddr.

"La democrazia del nostro paese è già da troppo tempo in pericolo - ha dichiarato l'artista -, questa inchiesta è l'ennesimo strafalcione di un governo che si fregia di inutili patriottismi ma che poi non riesce nemmeno a prendersi cura della sicurezza e della privacy dei propri cittadini. Un gruppo di imprenditori ed ex poliziotti riescono ad entrare nelle vite delle persone, collezionare dati sensibili e magari venderli al primo acquirente, o usarli come arma di ricatto.

Questo sistema di dossieraggio abusivo è una minaccia alla libertà dei cittadini, alla nostra democrazia", ha concluso Laika.



