Caso di meningite a Latina,27enne grave all'ospedale Goretti

Caso di meningite batterica a Latina, dove lo scorso venerdì pomeriggio un giovane di 27 anni che vive nella città capoluogo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti, intubato e sedato viste le sue gravi condizioni di salute. Il ventisettenne è arrivato nel nosocomio pontino intorno alle 18:30 di quattro giorni fa, immediatamente preso in cura nel reparto diretto dal primario Fabio Alfredo Nania. Per lui i medici hanno scelto una terapia antibiotica, in attesa di capire come risponderà adesso il suo organismo. Per quanto riguarda il rischio contagio, invece, il pericolo si è corso solamente nelle 24 ore successive alla prima dose di antibiotico, ma sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie affinché non si registrassero nuovi casi. Difficile, al momento, comprendere come il ventisettenne abbia potuto contrarre l'infezione. Il ragazzo, tra l'altro, non aveva nessuna malattia particolare o pregressa e, fino a venerdì, godeva di buona salute.



