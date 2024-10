Esplose due bombe carta ieri sera in via Palmiro Togliatti, alla periferia est di Roma, davanti alla sede del Gruppo Casilino della polizia locale. E' accaduto intorno alle 19 e a distanza di pochi minuti sarebbero andati a fuoco dei cassonetti. Non ci sono feriti o danni. Al vaglio della polizia locale le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili.



