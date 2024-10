Assessore Roma, aggiudicata gara progetto prolungamento Metro A

"È stata aggiudicata in questi giorni la gara per la progettazione del prolungamento della Metro A. Il tratto oggetto della progettazione è quello che va da Battistini a Torrevecchia-Montespaccato con le due nuove stazioni interrate di Bembo e Torrevecchia a distanza di circa 1 km, con due parcheggi di scambio nelle relative stazioni, a Bembo di 450 posti e a Torrevecchia di 2100 posti. Nella stazione di Torrevecchia sono previsti inoltre sia il deposito per 6 treni, sia la predisposizione per l'ulteriore prolungamento fino al Grande Raccordo Anulare". Lo rende noto sui social l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.



