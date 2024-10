Storie di donne, decima edizione del premio l'8 novembre

"Storie di Donne" giunge alla decima edizione. Le premiate 2024, l'8 novembre al Coni a Roma per questa Special Fair Play Edition sono: Eleni Sourani, Ambasciatrice della Repubblica Ellenica in Italia; la Tenente Colonnello Giulia Cornacchione, tra le primissime donne ufficiali dell'esercito, che ha combattuto contro un tumore e racconterà le incredibili iniziative per la ricerca in cui si è adoperata, radunando 3000 commilitoni e dedicandosi ad encomiabili raccolte fondi; la giornalista Tg2 Laura Berti - Responsabile della rubrica Medicina 33; Annalisa Minetti, atleta paralimpica e responsabile nazionale pluridisabilità ACSI, oltre che cantante; Ginevra Barboni, figlia e nipote d'arte - fotografa, regista, docente di Cinema; Michela Perrotta, biologa e ricercatrice, nonché CEO You Emergency Group, Presidente You Donna APS, docente di Marketing e Comunicazione già responsabile marketing per alcune multinazionali nel settore della salute; Grazia Urbano, stilista organizzatrice di eventi di moda in Italia e all'estero, organizzando sfilate anche con malate oncologiche.

"Storie di Donne" punta ogni anno a portare all'attenzione del pubblico e della comunicazione quelle donne, note o meno, che si sono distinte nel campo delle professioni e, con abilità e dedizione, hanno saputo portare un contributo alla società.

L'appuntamento è organizzato dall'Associazione culturale Occhio dell'Arte APS di Anzio, quest'anno in collaborazione strategica con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP) guidato da Ruggero Alcanterini, ed ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero presieduta da Antonino Viti.

A coordinare gli interventi sarà Anthony Peth, conduttore Tv e testimonial Aisos - Associazione Italiana Studio Osteosarcoma.

L'iniziativa culturale - oltre alle premiazioni - comprenderà intermezzi musicali da parte di una formazione da camera tutta al femminile della Banda dell'Esercito Italiano, con la direzione del Maggiore Antonella Bona (quest'ultima tra le premiate di "Storie di Donne" 2023).



