Più libri, Bartlett e Winn tra ospiti, omaggio a Marco Polo

Sarà dedicata a La misura del mondo la 23/ma edizione di Più libri più liberi con tra i primi e più attesi ospiti annunciati la scrittrice spagnola Alicia Gimenéz-Bartlett, in dialogo con Chiara Valerio, e il pluripremiato giornalista e scrittore Patrick Winn, in dialogo con Roberto Saviano e la moderazione di Giovanna Pancheri. La fiera nazionale della piccola e media editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, si terrà a La Nuvola dell'Eur a Roma dal 4 all'8 dicembre.

Tra gli autori in fiera per la prima volta anche Sio, il fumettista italiano più seguito sui social con oltre un milione e mezzo di iscritti sul suo canale YouTube, Scottecs.

La Fiera renderà omaggio alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, autore de Il Milione. Da questo capolavoro della letteratura di viaggio ai romanzi classici contemporanei, l'edizione 2024 di Più libri più liberi è dedicata all'immaginazione che è misura esatta del mondo e di ciò che esso contiene.

Il manifesto è firmato da Antonio Pronostico, uno dei più interessanti illustratori nel panorama italiano. Continua anche quest'anno il racconto della fiera attraverso il podcast di Più libri più liberi, Una misura tira l'altra, prodotto da zampediverse. La curatrice Chiara Valerio racconterà i temi della manifestazione in sei puntate, ognuna legata a una unità di misura del mondo: metro, kilo, secondo, anni luce, pagine e soldi.

L'incontro di chiusura della fiera sarà dedicato anche in questa edizione - per tre anni consecutivi - al ricordo di Michela Murgia. Coordinati da Simonetta Bitasi, Marcello Fois parlerà di Murgia e la Sardegna, la direttrice editoriale Paola Gallo di Murgia e le consegne editoriali, l'attore e attivista Lgbt+ Pietro Turano di Murgia e il Queer, la teologa e biblista Marinella Perroni di Murgia e la teologia. In chiusura, l'attore Lorenzo Terenzi leggerà un testo inedito.



