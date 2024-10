Giubileo: Papa il 26 dicembre aprirà la Porta Santa a Rebibbia

Il giorno dopo l'avvio ufficiale del Giubileo, "il 26 dicembre il Santo Padre nel giorno di Santo Stefano sarà nel carcere romano di Rebibbia per aprire anche in quel luogo la Porta santa". Lo ha annunciato il 'regista' del Giubileo, mons. Rino Fisichella che non solo ha rilanciato un appello ai governanti per forme di "amnistia" ma ha anche fatto sapere che l'11 settembre scorso "abbiamo firmato una intesa con il ministro di Giustizia Carlo Nordio e il commissario governativo, il sindaco Roberto Gualtieri, per rendere effettive durante il Giubileo forme di reinserimento in attività di impegno sociale" dei detenuti.



