Capo Plaza, il 15 novembre esce la versione deluxe di Ferite

Dopo il lancio del nuovo singolo Borse Hermès, uscito il 25 ottobre, Capo Plaza ha annunciato una nuova nuova versione deluxe del suo album Ferite che, pubblicato a maggio 2024, ha debuttato al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, ha raggiunto la certificazione Platino e si è confermato nel momento dell'uscita il miglior debutto su Spotify nel 2024 con 13 brani nella Top20 e tutte le canzoni nelle Top50 e quasi 10 milioni di streaming in un solo giorno. Ferite (Deluxe Edition) uscirà il 15 novembre.

Capo Plaza, che sarà live al Forum di Assago l'1 febbraio e a Roma al Palazzo dello Sport il 4 febbraio, vanta 73 Dischi di Platino e 36 oro e una naturale evoluzione artistica di uno dei re dell'urban italiano capace comunque di mantenere sempre un suo stile unico.

Nell'album Ferite Capo Plaza mostra per la prima volta le sue ferite, come sulla cover, si apre per la prima volta e mostra la sua capacità di affrontare le situazioni mantenendosi coerente con la origine rap/trap. Rimanendo sempre fedele a se stesso e aprendosi verso collaborazioni e suoni che un tempo gli sembravano lontani, Plaza mette in questo album una serie di riflessioni che per la prima volta butta fuori e cerca di esorcizzare, unendo la parte trap, il mondo urban e pop, brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat inediti come quello con Mahmood e, per la prima volta, due donne in un suo disco: Annalisa e Anna.



