'Manita' della Fiorentina alla Roma, Juric ora è in bilico

'Manita' della Fiorentina alla Roma, che crolla al 'Franchi' ed esce sconfitta per 5-1. A segno Kean (doppietta), Beltran su rigore, il grande ex Bove e Hummels, utilizzato per la prima volta dal tecnico e subito in autorete. Per la Roma rete di Manu Koné. Alla fine cori di scherno per i giallorossi da parte dei tifosi della Curva Fiesole. La Roma non è mai stata in partita, mostrando troppe lacune nella fase difensiva e con troppi giocatori in fase offensiva che non tornavano, lasciando troppi spazi alla Fiorentina, e perdendo tutti i duelli in ogni parte del campo.

Una sconfitta pesante, netta, che non lascia spazio a dubbi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA