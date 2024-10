Gigi Proietti, visitabile al Verano la tomba-monumento

Da domani presso il cimitero monumentale del Verano, dopo le tante difficoltà createsi nel periodo della pandemia, sarà finalmente possibile visitare la tomba-monumento del grande e amatissimo Gigi Proietti, le cui ceneri sono già state deposte con una cerimonia privata riservata alla famiglia. Le coordinate sono Settore Nuovo Reparto XV Riquadro 110.

"A Gigi Proietti - scrive Quirino Conti che ha pensato e costruito l'ultima dimora dell'attore - si è dato un Monumento, non una tomba. Un Dolmen, una sorta di Memoriale, un Trionfo, un Segno, una Pietra. Tutto questo al cospetto di un sommovimento di vitalità che spalanca sul suolo un vuoto e un sollevamento della pietra tombale, che la forza intellettuale e morale dell'attore ha scardinato in un movimento e in un sovvertimento di quanto è nella morte. Poiché l'Artista non è lì. Ma in un Iperuranio di Anime e di Sentimenti. A scardinare la morte una eterna, vitalissima, speranza di vita".



