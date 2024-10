Juric 'Roma sulla strada giusta, obiettivo il quarto posto'

"La squadra ha preso la strada giusta sotto tanti punti di vista, si è visto anche l'altra sera in Europa. Per vincere poi bisogna essere più cattivi davanti la porta e non concedere cali di attenzione. Con la Fiorentina è uno scontro diretto e ha un valore specifico, sarà fondamentale fare una grande vittoria domani". Così Ivan Juric, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con la Viola al Franchi.

"L'obiettivo è quello del quarto posto", ha poi aggiunto. Mentre parlando dell'avversaria ha specificato: "Ha preso una strada giusta con Palladino nelle ultime partite, hanno tante soluzioni e tanto talento. E' una squadra di grande valore e sarà un match difficile".



