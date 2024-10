Con pistola e maschera di Halloween rapina Conad a Viterbo

La rapina è avvenuta questa sera intorno alle 19.30 nel supermercato Conad della frazione viterbese La Quercia: un uomo, poi descritto dai testimoni come corpulento, vestito di nero e con una maschera di Halloween sul volto, minacciando con una pistola la cassiera si è fatto consegnare circa mille euro dell'incasso giornaliero.

La faccenda si è complicata quando un dipendente del supermercato si è accorto che il rapinatore stava minacciando la collega con una pistola giocattolo.

A quel punto si è scagliato sull'uomo sferrandogli un pugno che lo ha fatto cadere. Subito dopo tra i due è nata una colluttazione, ma il rapinatore è riuscito a scappare dileguandosi nel parco che si trova a pochi metri dall'esercizio commerciale. Non è escluso che dall'altro lato ci fosse un complice in macchina ad attenderlo.

La cassiera, in seguito, ha raccontato agli investigatori della squadra mobile di aver visto chiaramente sotto la maschera del malvivente i suoi occhi azzurri.

L'uomo, sempre stando alla sua testimonianza, parlava con un forte accento dell'est Europa.

La polizia in serata ha acquisito i filmati dell'impianto di videosorveglianza del supermercato.

Sul posto anche gli agenti della scientifica per i rilievi del caso.



