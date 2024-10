Cna Roma, al Maker Faire con eventi e uno spazio dedicato

"Dal 25 al 27 ottobre torna la nuova edizione di Maker Faire Rome, appuntamento ormai atteso con impazienza da innovatori, maker, creativi, ma anche imprenditori, cittadini e studenti. La manifestazione è l'occasione per raccontare l'innovazione in modo semplice ed efficace, da chi la utilizza quotidianamente, attraverso progetti di elettronica, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e aumentata, gaming, musica, arte, formazione e molto altro. In questa nuova edizione, Cna di Roma sarà protagonista attiva, anche grazie ad una serie di eventi da lei organizzati e con uno spazio dedicato". E' quanto si legge in una nota. "Durante l'iniziativa saranno presentati 6 incontri che affronteranno delle tematiche strategiche e di riflessione nell'ottica di un nuovo approccio alla tecnologia e all'innovazione. Gli eventi verteranno su IA generativa, applicazioni agentiche, relazioni uomo-macchina. Maker Faire ospiterà inoltre, la premiazione finale regionale del Premio Cambiamenti, contest istituito dalla Cna Nazionale, dedicato alle nuove attività che sposano un concetto innovativo del fare impresa - prosegue la nota - Un discorso a parte lo merita l'Anfiteatro Cna, uno spazio di interazione e di contaminazione tra innovazione e tradizione. All'interno di esso, infatti, ci sarà la possibilità di confrontarsi con nuove modalità di connessione con il reale e di storytelling". "Ai visitatori dell'Anfiteatro, sarà offerta l'occasione di scoprire le nuove frontiere del virtuale attraverso dei visori che permetteranno di esplorare il metaverso. Per gli imprenditori sarà un luogo di talk, di confronto per conoscere i futuri scenari che ci aspettano e per comprendere l'impatto che le nuove tecnologie possono avere sul mercato del lavoro e sul mondo delle imprese.

Inoltre, ognuno sarà chiamato a dare il suo contributo sulla sua visione di un futuro prossimo, strettamente connesso e influenzato dalla presenza sempre più massiccia dell'IA", concludono.



