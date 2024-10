Carabinieri:il generale Luongo in visita al nucleo investigativo

Questa mattina, il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale Podgora, ha fatto visita ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Roma e al Gruppo di Ostia.

Ricevuto dal Comandante del Nucleo Investigativo di Roma, il Generale Luongo ha incontrato una rappresentanza di Carabinieri delle varie Sezioni, con i quali ha fatto un punto sulle nuove tecniche investigative, sottolineando la loro capacità dimostrata nel fornire risposte concrete, efficaci e tempestive ai gravi episodi criminali avvenuti nella Capitale nonché gli importanti risultati raggiunti nel contrasto alla criminalità organizzata.

Successivamente, il Generale Luongo si è recato in visita al Gruppo Carabinieri di Ostia, presso la sede di via Zambrini, dove, ricevuto dal Comandante, ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e Carabinieri della sede e delle Compagnie di Bracciano, Cassia, Civitavecchia, Monterotondo, Ostia e Aeroporti di Roma.

Durante l'incontro, il Generale Luongo ha espresso "soddisfazione e gratitudine per l'impegno profuso nell'azione di contrasto alla criminalità e per i brillanti risultati raggiunti, ricordando l'importanza del lavoro dei Carabinieri in Provincia di Roma, dove talvolta l'Arma è l'unica forza di polizia presente e rappresenta per i cittadini un imprescindibile punto di riferimento".



