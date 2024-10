A Roma si celebra l'Italia del Pinot Nero

Conoscere ed esplorare la ricchezza del Pinot Nero italiano, raccontare le peculiarità dei diversi territori italiani che lo valorizzano in un viaggio tra le regioni d'Italia, è l'obiettivo della due giorni in programma a Roma domani, 27 ottobre, e lunedì . Considerato il più nobile tra i vitigni a bacca rossa a livello mondiale, rappresenta da sempre una sfida per i viticoltori ma anche una grande ricompensa per gli intenditori: conosciuto per la sua complessità e delicatezza, si adatta e si modella al terroir che lo ospita. Dalle morbide colline dell'Oltrepò fino alle montagne dell'Alto Adige e del Trentino, passando per il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Veneto, la Toscana, le Marche, l'Umbria e perfino l'Abruzzo, il Lazio, la Campania, fino a giungere alla Sicilia.

"L'Italia del Pinot Nero è non solo una celebrazione del vino, ma anche una vetrina per il nostro patrimonio enologico - precisano gli organizzatori di 'Vinodabere' -. Questo evento vuole essere un'occasione per scoprire, approfondire le sfumature di questo affascinante vitigno, ed il legame ormai creatosi con i territori dove è stato messo a dimora, confrontandosi con esperti, produttori e appassionati".

La Capitale si prepara a celebrare questa antica varietà con la prima edizione de "L'Italia del Pinot Nero" che andrà in scena al Belstay Hotel in via Bogliasco: l'evento si svolgerà in due giornate che vedranno protagonisti 40 produttori, che presenteranno i loro vini ad operatori del settore (ristoratori, enotecari, agenti giornalisti, wine lovers, appassionati e sommelier). Si comincia domani alle 10:30 con la degustazione tecnica dal titolo "Il giro d'Italia attraverso il Pinot Nero".

Si proseguirà nel pomeriggio con l'apertura dei banchi di assaggio riservati alla stampa, operatori e sommelier e, dalle 16 alle 20, aperti al pubblico. Lunedì si riprenderà con un'altra giornata di assaggi dedicati al Pinot Noir ed alle altre referenze che i produttori porteranno in degustazione.





