Segnalata persona sui binari a Termini, rallentamenti treni

Circolazione dei treni fortemente rallentata nel nodo di Roma stamattina per la presenza di persone lungo i binari nella stazione Termini. Lo he comunicato Rfi spiegando che dalle 11 i "treni viaggiano, precauzionalmente, a velocità ridotta con ritardi fino a 60 minuti".

Secondo quanto si apprende, l'allarme è scattato per una persona notata mentre camminava lungo i binari, attraversandoli. La polfer ha effettuato le verifiche e ai convogli è stato chiesto di marciare a vista per consentire un'eventuale frenata. Dai controlli non è stata individuata la persona segnalata e la circolazione dei treni sta tornando alla normalità.



