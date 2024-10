Incidente nella notte sull'autostrada A1 in direzione sud nei pressi di Colleferro, vicino Roma.

Nell'urto sono state coinvolte due auto e un mezzo pesante. Uno dei conducenti delle macchine è stato estratto dai vigili del fuoco. Tre i feriti, non sono in pericolo di vita. Il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente interdetto per il tempo necessario dei rilievi.



