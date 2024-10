Puccini 100, a Santa Cecilia guida all'ascolto delle opere

È dedicato a La Rondine il prossimo appuntamento della serie di incontri che Michele Dall'Ongaro, presidente-sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma sta proponendo per guidare il pubblico all'ascolto dei capolavori di Giacomo Puccini nella ricorrenza del primo centenario della morte.

Compositore, musicologo, conduttore radiofonico e televisivo, Dall'Ongaro sta affrontando l'integrale delle composizioni del musicista lucchese con esempi musicali, filmati e documenti. Gli incontri sono in programma alle 11.30 all'Auditorium Parco della Musica e ripercorreranno, con numerosi riferimenti al testo del libretto e ai momenti chiave delle vicende, le note, le parole, le polemiche e i segreti di titoli tra i più amati e presenti nei cartelloni di tutto il mondo.

Il 27 ottobre, in Sala Coro, verrà presa in esame La Rondine, commedia lirica in quattro atti su libretto di Giuseppe Adami, eseguita per la prima volta al Théâtre de l'Opéra il 17 marzo del 1917. I prossimi appuntamenti in calendario riguardano Il Tabarro (9 novembre, Sala Santa Cecilia), Suor Angelica (17 novembre, Spazio Risonanze), Gianni Schicchi (1° dicembre, Sala Petrassi), Turandot (15 dicembre, Teatro Studio Borgna).



